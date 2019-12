Bankomatkartendieb machte 2100 Euro Beute

Ein bislang unbekannter Täter wird verdächtigt, in einem Lebensmittelmarkt in Bad Ischl die Geldbörse einer 66-jährigen Kundin aus deren Handtasche gestohlen zu haben. Im Anschluss daran soll er mit der widerrechtlich erlangten Bankomatkarte zweimal an Bankomaten in Bad Ischl Bargeldbehebungen in der Höhe von 1400 Euro durchgeführt haben.