Ärger, weil Patientin (85) stundenlang am Gang lag

Für Aufregung sorgt in sozialen Medien ein Posting von Christine E. (60) aus Leonding, die ein Foto ihrer bettlägerigen Mutter (85) aus der Aufnahmestation der Kepler Uniklinik in Linz veröffentlichte. Diese soll siebeneinhalb Stunden am Gang gelegen sein. „Das stimmt so nicht“, heißt es aus dem Spital.