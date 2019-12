Männer holen sich weniger oft psychologische Hilfe

Weniger Suicide

Die gute Nachricht: Die Suizidrate geht zur um Weihnachten sogar zurück. Der „Broken-Promises Effekt“ setzt oft erst nach den Feiertagen ein. „Dieser besagt, dass Menschen in psychischen Krisen zum Wochenende oder an Feiertagen noch einmal viel Energie aufwenden, um zum Beispiel Konflikte zu lösen. Anschließend entsteht ein Gefühl von nicht erfüllten Erwartungen“, erklärt Psychologe Martin Schmid. In Österreich gibt es dreimal so viele Suizidopfer als Verkehrstote. 1209 Menschen nahmen sich 2018 das Leben, davon 590 Männer. Schmid: „Weil Männer sich weniger oft Hilfe holen.“ OÖ liegt bei der Zahl der Selbstmorde an vierter Stelle.