Bewaffneter Überfall: Fahndung im Grenzgebiet

Über die Alte Innbrücke könnte ein Räuber nach Schärding geflüchtet sein. Nach dem Überfall auf eine Norma-Filiale in Neuhaus am Inn in Deutschland sahen Zeugen, wie der mit einem Messer bewaffnete Täter Richtung oberösterreichische Grenze lief. Auch Innviertler Polizisten fahndeten im Grenzgebiet.