Zwei Maturanten stehen als Fälscher vor Gericht

304 Abnehmer wurden im Sommer in Linz uns Enns ausgeforscht, nachdem das Duo im Juli aufgeflogen war. Für 10 bis 50 Euro konnte man die falsche Identitätskarte kaufen - um sich mit gefälschten Altersangaben Zutritt zu Lokalen zu verschaffen und Alkohol und Zigaretten zu kaufen. Die Täter, beides Maturanten, stehen am Mittwoch in Linz wegen Urkundenfälschung vor Gericht. Ihnen droht eine Strafe bis zu einem Jahr Haft.