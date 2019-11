Apple zeigt Krim-Städte als russisch an

Apple weist auf Druck der russischen Behörden die von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim bei der Nutzung verschiedener Dienste in Russland neuerdings als russisch aus. In der Routenplanung und in der Wetter-App von Apple-Geräten erscheinen beispielsweise die Städte Simferopol und Sewastopol mit dem Zusatz „Krim, Russland“.