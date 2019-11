Investment-Touristen drängen in die Gefahrenzone

„Menschenmassen werden in Naturjuwele hineingedrückt“, ärgert sich SPÖ-Umweltschutzsprecherin Karin Dollinger. Gerade erst die verheerenden Unwetterfolgen wie Murenabgänge machen die Sünden der Raumordnung deutlich. Zu dicht besiedelte Hänge, Abholzung und Bodenversiegelung – „Da ist man viel zu sehr an die Grenzen der Natur gegangen“, so Dollinger. In Neukirchen wird gerade ein Chaletdorf auf gelber bis roter Gefahrenzone fertiggestellt.