Nach Lebensgefahr: Serbiens Präsident erholt sich

Nach lebensgefährlichen Herzproblemen ist der serbische Präsident Aleksandar Vucic auf dem Wege der Besserung. Wie der Staatssender RTS berichtete, wurde Vucic am Montag in „stabilem“ gesundheitlichen Zustand aus einem Belgrader Militärkrankenhaus entlassen, nachdem er am Freitag eingeliefert worden war. Gesundheitsminister Zlatibor Loncar hatte am Sonntagabend gegenüber serbischen Medien gesagt, das Leben des 49-jährigen Präsidenten sei zwischenzeitlich in Gefahr gewesen.