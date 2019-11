Mit Zeremoniell auf das höchste Amt einer Uni

Obwohl schon seit 1. Oktober im Amt fand erst gestern die „Inauguration“, die feierliche Amtseinführung von Brigitte Hütter, der neuen Rektorin der Kunstuniversität Linz statt. In ihrer Rede betonte die Juristin die Bedeutung von Kunst und Gestaltung sowie Forschung in diesen Bereichen in der heutigen Zeit und in Zukunft.