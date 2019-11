London fordert Richtlinien gegen Online-Drohungen

Wer Politiker bedrohe, müsse zur Rechenschaft gezogen werden, sagte der Regierungssprecher. „Die Freiheit, eine respektvolle, lebhafte und handfeste Debatte zu führen darf keine Entschuldigung dafür sein, Hass zu verbreiten und anderen seine Sichtweise aufzuzwingen.“ Das Kabinett sei sich am Dienstag in seiner letzten Sitzung vor der Parlamentswahl einig gewesen, „dass eine Grenze überschritten ist, wenn Meinungsverschiedenheiten in Einschüchterung, Gewalt oder Missbrauch ausarten“.