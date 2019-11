Weniger Streifen: Spardruck bei Kärntner Polizei

Die Sparmaßnahmen des Bundes wirken sich auch auf die Kärntner Polizei zunehmend negativ aus. Weil Überstunden gekürzt werden müssen, sind viele Dienststellen - wie in Völkermarkt - bereits am Limit. Aber auch in anderen Bezirken könnte die Situation kritisch werden. In Klagenfurt wurden die Streifen reduziert.