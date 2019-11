Balkonbrand in Viktring: Nachbar half beim Löschen

Wie es auch Brauch ist, hatte die 51-jährige Frau zu Allerheiligen am Abend eine Grabkerze auf dem Balkon ihrer Wohnung angezündet. Die Kerze stand auf einem Holzkästchen, das beim Abrennen der Kerze Feuer fing und auf den nebenstehenden Holzschrank übergriff. Zum Glück entdeckte ein Nachbar das Feuer und half seiner Nachbarin dieses mittels eines Feuerlöschers zu löschen. Dabei erlitten sowohl er als auch die Frau eine leichte Rauchgasvergiftung. Beide wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt/WS gebracht. Eine über dem Balkon befindliche Wohnung wurde durch die Rauchentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.