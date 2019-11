Baby Lena Marie stellt neuen Rekord auf

Ein schöner Grund zum Feiern im Kardinal Schwarzenberg Klinikum: Noch nie wurde in dem Spital im Salzburger Pongau die 1000. Geburt schon so früh im Jahr registriert wie heuer. Als Jubiläumsbaby erblickte heute, Donnerstag, die kleine Lena Marie aus Altenmarkt das Licht der Welt. 17 der bis dahin 1000 Geburten in diesem Jahr waren Zwillingsgeburten – Lena Marie ist damit das 1017. Baby, das heuer im Schwarzacher Klinikum geboren wurde.