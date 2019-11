Millionen-Deal um Mozart-Bild

Das Porträt des ungefähr 13-jährigen „Mozart in Verona“ wird Giambettino Cignaroli zugeschrieben und dürfte Anfang 1770 entstanden sein. Sehr detailgetreu, denn am Notenpult über dem historischen Cembalo sind die Noten des Allegro in GKV 72a exakt wiedergegeben. Die Entstehung des Bildes im Haus von Gönner Pietro Lugiati wird auch in einem Brief Leopold Mozarts dokumentiert. Das Ölgemälde (70 x 57cm) befand sich seit den 1930er Jahren im Besitz der Familie des vor Jahrzehnten verstorbenen Pianisten Alfred Cortot.