Eine Person bei Pkw-Kollision in Bergheim verletzt

Der Flachgauer (65) war am Mittwochvormittag in Bergheim mit seinem Pkw auf der Oberndorferstraße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Dabei kam es zu einer Kollission mit einem Mauretanier (41), der auf der Oberndorferstraße stadtauswärts fuhr. Durch den Zusammenstoß geriet der Pkw des 65-Jährigen ins Schleudern und kam auf dem stadteinwärts führenden Weg zum Stehen. Auch der Pkw eines 44-jährigen Flachgauers sowie eine Leitschiene vom Pkw des 65-Jährigen wurden dabei beschädigt. Der Pkw des 41-Jährigen touchierte rechts eine Lärmschutzmauer und wurde ebenfalls beschädigt. Der 41-jährige Mauretanier wurde durch den Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungswagen in das Landeskrankenhaus Salzburg gefahren. Der Pkw des 41-Jährigen und der Pkw des 65-Jährigen wurden abgeschleppt. Durchgeführte Alkotests verlifen negativ. Die Feuerwehr führte im Anschluss die Fahrstreifenreinigung durch.