Kein Stellenabbau bei Salzburger Miele-Werk

Die Ankündigung des Haushaltsgeräteherstellers Miele, bis Ende 2021 weltweit rund 1.070 Stellen abzubauen, hat zumindest aktuell keine Auswirkungen auf das Werk Bürmoos beiSalzburg. „Wir suchen intensiv nach Mitarbeitern und werden das weiterhin tun. In längerer Zukunft könnte es aber zu Verschiebungen kommen“, sagte Sandra Kolleth, Geschäftsführerin von Miele Österreich, am Mittwoch. Sie bewerte die neue Strategie des Unternehmens positiv und rechne aus heutiger Sicht mit einem weiteren Wachstum in Österreich. „Aus der heimischen Perspektive sehen wir für die österreichische Organisation eine zusätzliche Chance auf der internationalen Ebene“, betonte Kolleth.