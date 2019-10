Militärpatrouillen in Nordsyrien ab Freitag

Die Türkei und Russland haben sich auf gemeinsame Militärpatrouillen in Nordsyrien verständigt, wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch in Ankara mitteilte. Demnach werden die Patrouillen am Freitag starten und zunächst einen Streifen von sieben Kilometern umfassen. Russland hatte die Türkei zuvor über den Abzug der Kurdenmiliz YPG aus der sogenannten Sicherheitszone informiert.