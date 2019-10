Fußgänger in St. Veit von Lkw-Fahrer erfasst

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch überquerte ein St. Veiter (57) in seiner Heimatstadt die Straße. Dabei übersah ihn ein Lkw-Fahrer. Der 39 Jahre alte Mann aus St. Veit erfasste den Fußgänger mit dem Fahrzeug. Der Mann wurde auf die Fahrbahn geschleudert und musste schwer verletzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Der Lenker des Lkw bleib unverletzt. Ein Alkotest verlief negativ.