Nicht alle kriegen viel vom Kürbiskuchen

Hat wenigstens Salzburgs Handel Freude am Kürbis? „So wichtig wie Ostern ist Halloween lange nicht. In Salzburg verzeichnet der Handel trotzdem einen Zusatzumsatz von 3,5 Millionen Euro“, sagt Johann Peter Höflmaier von der Wirtschaftskammer. Vor allem für den Lebensmittelbereich sei das Fest ein nettes Bonbon. Heißt also: süße Gewinne für Handelsriesen wie Spar? „Der Halloween-Hype ist schnell abgeflaut, es gibt nur wenig Hersteller, die noch eigene Artikel anbieten, wie Kürbis-Schokolade-Joghurt“, sagt die Sprecherin Nicole Berkmann.