Eltern schenken Sohn 3,4 Mrd. Euro zum Geburtstag

Reich werden im Schlaf - was für andere ein Lebenstraum ist, wurde für den jungen chinesischen Uni-Absolventen Eric Tse zur Wirklichkeit. Als er am vergangenen Mittwoch nämlich zu Bett ging, hatte er zwar sein Diplom in Finanzwesen bereits in der Tasche, am nächsten Morgen aber zusätzlich noch 3,4 Milliarden Euro auf dem Konto. Der Grund für den unvermittelten Reichtum des 24-Jährigen: das mehr als großzügige Geburtstagsgeschenk seiner Eltern Tse Ping und Cheung Ling Cheng.