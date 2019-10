Maskierter schlägt Schüler (14) in Park nieder

Ein 14-jähriger Schüler ist Montagabend von einem Unbekannten in einem Klagenfurter Park überfallen worden. Der Mann, der mit schwarzer Sturmhaube maskiert war, schlug ihm mehrmals ins Gesicht und bedrohte ihn mit einem Butterflymesser. Der 14-Jährige musste ihm dann seine Schultasche übergeben, in der sich Bücher und Bargeld in geringer Höhe befanden.