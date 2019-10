Auto überschlug sich: Kinder unverletzt

Die beiden Kinder waren auf der Rückbank mit Kindersitzen gesichert, als es zu dem Unfall in Pörtschach am Berg, Gemeinde Maria Saal, kam. Beim Versuch des Pkw unter Kontrolle zu bringen überschlug sich das Fahrzeug und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Die Lenkerin erlitt einen Schock und leichte Verletzungen; die Kinder blieben unverletzt.