Lenkerin rammt Raser und rettet Familie das Leben

Manchmal ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort - und kann aus purem Zufall eine Katastrophe im allerletzten Moment verhindern. In eine derartige Situation schlitterte auch die 27 Jahre alte Shannon Vivar in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Als sie mit ihrem Chevy Cruze auf einer Kreuzung nach links abbog, „schoss“ sie dabei einen Raser ab, der bei Rot über die Kreuzung gebrettert war und rettete so einer Familie das Leben, die gerade über den Zebrastreifen ging…