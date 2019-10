Brandanschlag auf Tiroler Haus: Täter ausgeforscht

Nach einem versuchten Brandanschlag mit einem Molotowcocktail auf ein Haus in Achenkirch im Tiroler Bezirk Schwaz am vergangenen Samstag ist ein 19-jähriger Portugiese als Tatverdächtiger ausgeforscht worden. Der junge Mann zeigte sich bei seiner ersten Einvernahme geständig und gab als Motiv Eifersucht an, teilte die Polizei am Freitag mit. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.