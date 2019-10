Zuckerl zur Öffi-Ticket Einführung

Die neuen Jahreskarten der Öffis werden edel: Schlicht und modern gehalten reicht die Palette von Silber bis Platin – je nach Anzahl der Regionen und Zusatzleistungen. Für eine Region Silber, für zwei Gold und so weiter. Platin gibt es für das gesamte Bundesland inklusive der speziellen Plus-Variante. Diese ist für zusätzlich 100 Euro für alle Jahrestickets erhältlich. Dabei hatten Land und SVV eine Überraschung parat. Denn bei myRegio-Plus ist die Karte übertragbar und zusätzlich am Wochenende und Feiertagen darf eine zweite Person kostenlos mitfahren. „Da kann man auch am Wochenende die Öffis benützen“, so Landesrat Stefan Schnöll, der für den SVV um Allegra Frommer nur positive Worte für die schnelle Umsetzung der Tarifreform findet.