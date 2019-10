Föhnsturm zwang AUA-Jet zur Rückkehr nach Wien

Ein Föhnsturm fegte am Sonntag über Tirol: Am Patscherkofel wurden Windspitzen von 143 km/h gemessen, im Tal beim Flughafen Innsbruck waren es noch immerhin 90 km/h. Trotz dieser widrigen Bedingungen machte sich am Abend ein AUA-Jet von Wien aus auf den Weg nach Innsbruck. Was folgte, war eine Odyssee, die nach Stunden wieder am Ausgangsort endete. Die Passagiere waren sauer.