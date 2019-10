Internetbetrüger zockten 63-Jährigen ab

Bisher unbekannte Täter schickten am Samstag ein betrügerisches E-Mail an den Innsbrucker. In dem Betreff des E-Mails war der Name eines Bankinstituts angeführt, bei dem der Mann Kunde ist. Darin wurde der Österreicher aufgefordert, einen Link zu öffnen, bzw. in der Folge Benutzername und Passwort seines Onlinebanking-Zugangs einzugeben.