Sonderlob vom Chef für Brennsteiner

Die Ski-Asse stehen in den Startlöchern! In einer Woche wird auf dem Rettenbachferner in Sölden wieder um Weltcup-Punkte gefightet. Im Jahr eins nach Marcel Hirscher ist aus ÖSV-Sicht aktuell der Fokus auf zwei Namen gerichtet: Manuel Feller und Stefan Brennsteiner. Das Duo hinterließ in den letzten Trainingsläufen auf dem Rennhang in Sölden den besten Eindruck.