Land stoppt den Bau des vierten Supermarkts im Ort

Zum dritten Mal gewendet hat sich das Blatt bei den Plänen für ein Lidl-Geschäft in Wallern. Im November des Vorjahres lehnten bei einer Volksbefragung 60…Prozent der Einwohner der Trattnachtal-Gemeinde das Einkaufscenter ab. Davon unbeeindruckt stimmten im Mai im Gemeinderat 19 der 25 Mandatare dann doch für den vierten Supermarkt in der 3000-Seelen-Gemeinde. Sie begründeten ihre Entscheidung damit, dass der Neubau der Lebensmittelfiliale der Gemeinde in Summe an die 400.000 Euro bringen soll.