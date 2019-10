Priester ertappte Opferstock-Dieb auf frischer Tat

„Dabei führte der Mann noch Diebesgut und Werkzeug mit sich“, schildert die Polizei. Der Ungar wurde vorläufig festgenommen und befindet sich noch in Polizeigewahrsam, heißt es. „Aufgrund weiterer Erhebungen werden dem Mann mehrere Diebstähle in ganz Tirol zur Last gelegt“, informieren die Beamten. Weitere Ermittlungen folgen.