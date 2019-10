„Neue Parkgebühren für Beamte sind Frechheit“

Bisher haben all jene Justizwache-Beamte, die mit dem Fahrzeug zur Arbeit gefahren sind, kostenlos parken dürfen. Doch damit ist es in rund zwei Wochen endgültig vorbei. Denn Abstellgebühren werden fällig. Ausgenommen von dieser Weisung sind nicht nur Anwälte und Besucher, sondern auch so genannte Freigänger, die mit ihrem Wagen untertags zur Arbeit fahren und die Nacht innerhalb der Anstalt verbringen müssen.