Schülerin (9) krachte mit Fahrrad gegen Auto

Eine 64-jährige Frau ausSchalchen lenkte am 16. Oktober gegen 13.15 Uhr ihren Pkw in Mattighofen, am Kühbachweg, in Fahrtrichtung Zentrum Mattighofen. Zur selben Zeit lenkte eine 9-jährige Schülerin aus Mattighofen ihr Mountainbike von einer Hauszufahrt in Richtung des Kühbachweges. In weiterer Folge kam es zu einer rechtwinkligen Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die Schülerin den Pkw übersehen haben dürfte und gegen die Beifahrerseite stieß und stürzte. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Braunau am Inn verbracht.