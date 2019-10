„Reiche weiße Männer dominieren das Netz“

Zugleich gab Berners-Lee gegenüber dem Magazin „Zeit Wissen“ Einblicke in seine „Vision für eine alternative digitale Welt“. Dort gebe es all die Nutzerdaten von heute, „aber die Nutzer selbst verfügen über sie“. Sie hätten die volle Kontrolle darüber, wer Zugang zu den Daten hat. „Das wäre eine neue Welt. Wir sprechen über eine Zukunft, in der die Programme für Sie arbeiten, nicht für Amazon oder Apple.“