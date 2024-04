Yoga statt Rock‘n‘Roll: Fit mit Peter Kraus

In der Ruhe liegt die Kraft – eine Weisheit, die Peter Kraus verinnerlicht hat. Denn Kraft braucht der Sänger und Schauspieler einige, wenn er mit seinen 85 Jahren wie ein Wirbelwind über die Bühne fegt. Momentan tut er das im Rahmen seiner Konzertreihe „Rockin’ 85“, die ihn durch die Schweiz, Deutschland und am 9. November auch in die Wiener Stadthalle führt.