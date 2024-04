Kickl kommende Woche im Mehrfrontengefecht

Breites Themenspektrum

Spannend werden könnte neuerlich der Krimi um den mutmaßlichen russischen Spion Egisto Ott. Dieser soll regen Kontakt zum früheren Kickl Vertrauten Hans-Jörg Jenewein gehabt haben. „Kickl tut jetzt so, als hätte er Jenewein nicht gekannt. Das ist total unglaubwürdig“, so Hanger. Auch den Finanzskandal um die Grazer FPÖ will die ÖVP thematisieren. Ob man wirklich so viele Themen durchbringt, ist allerdings fraglich.