Mehr als 100.000 Extra-Tickets jetzt im Verkauf

Die Europäische Fußball-Union UEFA stellt gut sechs Wochen vor Beginn der EM in Deutschland ein großes Ticketkontingent zur Verfügung. Am Donnerstag können ab 11 Uhr mehr als 100.000 Karten für diverse Spiele über die offizielle Ticketplattform gekauft werden. Das teilte die UEFA am Dienstag mit.