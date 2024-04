Zündeln im Solarium verursachte riesigen Schaden

Der Richter fragt am Dienstag im Landesgericht die Daten der drei jungen Angeklagten (18, 17, 17 Jahre) ab. Da fällt schon auf: Sie hatten alle Probleme in ihrer Kindheit und keine männliche Bezugsperson. Der eine wuchs ohne Vater auf, der andere wurde von Mama hinausgeworfen, und der dritte wohnt in einer betreuten WG. „Wir hatten nichts und hatten nichts zu verlieren“, sagt einer der Angeklagten zum Motiv.