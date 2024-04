Heiße Bikini-Aufnahmen: Hurley „altert rückwärts“

„Sie ist eine Göttin“

In den Kommentaren wird die 58-Jährige mit Komplimenten über ihr jugendliches Aussehen überschüttet. „Wie kann sie noch so jung und schön aussehen scheint sich in der Zeit rückwärts zu bewegen„, so ein User verblüfft. „Absolut umwerfend“, schwärmte ein anderer. „Wie ist es möglich mit 58 noch soo gut auszusehen“, kommentierte ein Fan. „Sie ist eine Göttin.“