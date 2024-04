Vier süße Fuchsbabys auf Streifzug im „Grätzl“

Alleine Füchse soll es mehrere Hundert in der Bundeshauptstadt geben. Die Dunkelziffer könnte bedeutend höher sein und in die Tausende gehen. Wenn in Wien ein Schuh vor der Haustür oder aus dem Garten fehlt, dann liegt tatsächlich die Vermutung nahe, dass es ein Fuchs war. Die Tiere sind in Großstädten keine Seltenheit mehr, in der Hauptstadt sind sie mittlerweile fast in allen Bezirken anzutreffen.