Mauschelnde Baufirmen: Burgenländer vor Gericht

So hat’s funktioniert: Ein großer Konzern will unbedingt den Zuschlag für einen Bauauftrag erhalten. Dieser Konzern legt ein Angebot. Und er teilt den Mitbewerbern, die im Grunde gar kein Interesse am Auftrag haben, die Höhe dieses Angebots mit. Sie geben ein höheres ab. Dafür gibt es einen finanziellen Ausgleich oder eine Gegenleistung in Form von Sub-Aufträgen. Lassen sich die Firmen nicht auf das Spiel des Konzerns ein, werden sie bei künftigen Bauvorhaben, die sie tatsächlich interessieren, nicht mehr zur Angebotsabgabe eingeladen.