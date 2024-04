Warum 14-Jähriger nach Vergewaltigung frei kam

Ein Monat Haft, 13 weitere Monate bedingt, rechtskräftig: Das Urteil nach einer Vergewaltigung unter Kindern in Kärnten wird kritisiert: „Zu mild“, heißt es da. Und: „Viel zu wenig abschreckend.“ Mancher wünscht sich härtere Konsequenzen für jugendliche Straftäter – wie die FPÖ etwa „Bootcamps“ fordert. Doch wer so etwas schreit, hat von den Fällen selbst oft wenig Ahnung. Denn auch in diesem Drama ist nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint.