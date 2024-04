Sie kreuzen in schwerer Rüstung die Klingen

Ein steirischer Zahnarzt in Ritterrüstung: Der Spitzenathlet Wolfgang Laserer fährt zur Mittelalter-Kampfsport-Weltmeisterschaft nach Mexiko, die am 2. Mai 30.000 Zuschauer den Atem rauben wird. Die „Krone“ war beim beinharten Training am Altausseer See dabei. Gleich vorweg: Der Wettkampf ist alles andere als Ritterspiel für jung gebliebene Erwachsene ...