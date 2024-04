Oberösterreich: Auf den Spuren eines Genies

In Linz beginnt’s, hieß es in einem Werbespruch der 1970er Jahre. Damals vor allem mit Stahl und Industrie in Verbindung gebracht, hat sich die oberösterreichische Landeshauptstadt längst zur Kulturmetropole gewandelt. Das Dreigestirn aus Brucknerhaus, Lentos-Kunstmuseum und Ars Electronica Center direkt an der Donau braucht keine internationalen Vergleiche zu scheuen. Und mit dem 1824 im 14 Kilometer von Linz entfernten Ansfelden geborenen Anton Bruckner hat man einen veritablen musikalischen Superstar aufzubieten.