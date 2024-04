Anti-Israel-Parolen bei Vortrag an Uni Wien

Eine Veranstaltung der Universität Wien mit Gastrednerin Francesca Albanese hatte am Dienstagabend die Behörden alarmiert: Die Italienerin ist UNO-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in den Palästinensergebieten – und gilt als Galionsfigur der Pro-Palästina-Bewegung. Dementsprechend gab es Bedenken vor einer Eskalation wie an den Universitäten in den USA. Die „Krone“ war vor Ort.