Sinner und Alcaraz nur mit ganz viel Mühe weiter

Matchball Nummer fünf ließ sich Alcaraz nicht mehr nehmen. Der 20-Jährige feierte damit in Madrid seinen 14. Matchsieg in Folge, gegen Struff triumphierte der Weltranglistendritte im vierten Duell zum dritten Mal in Folge. „Es war schwierig, ich hatte mit meinen Emotionen zu kämpfen. Ich bin richtig glücklich, dass ich am Ende Mentalität gezeigt und den Sieg eingefahren habe“, sagte Alcaraz in einer ersten Reaktion auf dem Platz. Sein Viertelfinalgegner Rublew war weit weniger gefordert, setzte sich gegen den Niederländer Tallon Griekspoor mit 6:2,6:4 durch.