Heute Prozess nach Unfalltod von jungem Fußballer

Zeuge bestätigt

Auch der Zeuge, der Lenker des Lastwagens, den der Angeklagte soeben überholt hatte, betont, dass es stockfinster gewesen sei, und auch er das Fahrzeug des Fußballers nicht gesehen hätte. Auch eine zweite Zeugin, die nur wenige Sekunden vorher an der Unfallstelle vorbeifuhr, hatte das Fahrzeug erst in letzter Sekunde gesehen, und sich noch gefragt, warum dort jemand stehe, bevor sie einige Augenblicke später den Crash im Innenspiegel beobachtete. Auch sie ringt vor Gericht um Fassung und meint, wäre sie in dem Moment auf der linken Spur gefahren, wäre sie in den Audi gekracht, und hätte keine Chance mehr gehabt, auszuweichen.