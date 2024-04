Kampf an Grenze: Schlepper meiden Österreich

Betrag für Flucht doppelt so hoch

Doch es gibt noch weitere gute Nachrichten: „Durch internationale Vernetzung und umfassende Maßnahmen im Grenzbereich haben sich die Schlepper umorientiert. Die Hauptroute verlagerte sich von Ungarn in Richtung Italien. Österreich wird gemieden, wodurch die Preise explodiert sind“, so die Fahnder. Seit Monaten muss nun teilweise der doppelte Betrag für die Flucht bezahlt werden. Von der Türkei nach Österreich zahlt man bereits 4000 Euro pro Person.