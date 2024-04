Bayern München gegen Real Madrid ab 21 Uhr LIVE

Obwohl der FC Bayern sportlich wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden hat, bleiben die Zeiten beim deutschen Rekordmeister turbulent. In dieser Woche soll der Nachfolger von Trainer Thomas Tuchel präsentiert werden, doch zuvor wartet der Halbfinalschlager in der Champions League gegen Real. Zur Unzeit kommt daher der Disput zwischen Tuchel und Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Sportvorstand Max Eberl will nun „die ganze Sache ein Stück weit befrieden“.