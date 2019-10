Hard-Rock-Hotel stürzt vor Fertigstellung ein

Folgenschwerer Vorfall auf der Baustelle eines geplanten Hard-Rock-Hotels in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana: Aus bislang ungeklärter Ursache gaben plötzlich die im Bau befindlichen oberen Stockwerke des Gebäudes nach. In der Folge löste sich auch die straßenseitige Fassade des Hotels und stürzte auf die angrenzende Straße. Zwei Menschen kamen ums Leben, zahlreiche weitere Personen wurden verletzt.