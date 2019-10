Krsko: Prüfung für ein Atommülllager startet

Kärntner wollen Stellung nehmen

Das Vorhaben stößt in Österreich auf wenig Gegenliebe „Jede ergänzende Maßnahme in Krško, die nicht der Sicherheit, sondern der Erweiterung dient, können wir nur kritisch betrachten“, meint Albert Kreiner, Leiter der Wirtschaftsabteilung im Land Kärnten. Strahlenexperten des Landes prüfen das Vorhaben. Eine unmittelbare Gefährdung durch das Lager wird aber nicht erwartet. Das Land kündigt Stellungnahmen an.